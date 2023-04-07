Путин поручил распространить опыт Москвы по проведению хакатонов

Президент дал ряд поручений по итогам встречи со студентами вузов

Президент России Владимир Путин поручил использовать опыт Москвы по проведению среди команд молодых инженеров и программистов соревнований по созданию технологических проектов (хакатонов) и поддержке участников этих соревнований, распространив его в регионах.

Глава государства также поручил кабмину принять дополнительные меры по вовлечению школьников и студентов в научно-технологическую деятельность организаций – участников инновационных научно-технологических центров, а также по информационному сопровождению мероприятий, проводимых такими организациями для школьников и студентов.

В рамках проведения в России Десятилетия науки и технологий кабмину совместно с МГУ дано поручение организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных государствах. В рамках реализации дорожной карты развития сквозной цифровой технологии "Квантовые технологии" им надлежит представить предложения по созданию межуниверситетской квантовой сети связи и привлечению к работе по ее созданию студентов и аспирантов ведущих российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Кроме того, российский лидер порекомендовал правительству Москвы совместно с МГУ в рамках подготовки к празднованию его 270-летия и с учетом мнения его студентов и аспирантов разработать и реализовать концепцию комплексного благоустройства территории Университета на Воробьевых горах.

День молодежи в России отныне будут праздновать не 27 июня, а в последнюю субботу июня. Обеспечить перенос праздничной даты президент поручил своей администрации, сообщает пресс-служба Кремля.

В январе Владимир Путин поручил кабмину разработать совместно с комиссией Госсовета по направлению "Молодежная политика" Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития.

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