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Путин поручил распространить опыт Москвы по проведению хакатонов

21:04
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Президент дал ряд поручений по итогам встречи со студентами вузов

Президент России Владимир Путин поручил использовать опыт Москвы по проведению среди команд молодых инженеров и программистов соревнований по созданию технологических проектов (хакатонов) и поддержке участников этих соревнований, распространив его в регионах.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в 2024 году

Глава государства также поручил кабмину принять дополнительные меры по вовлечению школьников и студентов в научно-технологическую деятельность организаций – участников инновационных научно-технологических центров, а также по информационному сопровождению мероприятий, проводимых такими организациями для школьников и студентов.

В рамках проведения в России Десятилетия науки и технологий кабмину совместно с МГУ дано поручение организовать проведение фестиваля "Наука 0+" в дружественных государствах. В  рамках реализации дорожной карты развития сквозной цифровой технологии "Квантовые технологии" им надлежит представить предложения по созданию межуниверситетской квантовой сети связи и привлечению к работе по ее созданию студентов и аспирантов ведущих российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Кроме того, российский лидер порекомендовал правительству Москвы совместно с МГУ в рамках подготовки к празднованию его 270-летия и с учетом мнения его студентов и аспирантов разработать и реализовать концепцию комплексного благоустройства территории Университета на Воробьевых горах.

День молодежи в России отныне будут праздновать не 27 июня, а в последнюю субботу июня. Обеспечить перенос праздничной даты президент поручил своей администрации, сообщает пресс-служба Кремля.

В январе Владимир Путин поручил кабмину разработать совместно с комиссией Госсовета по направлению "Молодежная политика" Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития.

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