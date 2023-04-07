В Госдуму внесли поправки об ужесточении ответственности за терроризм

За госизмену предлагается сажать пожизненно

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие ужесточение ответственности за преступления террористической направленности, а также пожизненное лишение свободы за государственную измену. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Как написал Пискарев в своем Telegram-канале, поправки разработаны совместно с думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции, их поддержали все парламентские фракции.

Сразу по нескольким составам преступлений предлагается существенно повысить нижний и верхний предел ответственности:

по статье 205 ("Террористический акт") максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет);

по статье 205.1 ("Содействие террористической деятельности") минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас — от пяти до 15 лет). Минимальное наказание за пособничество — с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье — до 20 лет);

по статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от пяти до 10 лет);

по статье 281 ("Диверсия") предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет);

по статье 361 ("Акт международного терроризма") наказание может вырасти от 12 лет до пожизненного заключения (сейчас — от 10 лет).

При этом предусмотрено отбывание наказания по данным статьям в учреждениях с особым режимом заключения, а право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения, подчеркнул Пискарев.

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