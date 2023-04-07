Минюст признал иноагентом "воскресшего" журналиста Бабченко

Он осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ

Министерство юстиции России в пятницу, 7 апреля, опубликовало обновленный реестр иностранных агентов. В него включен журналист Аркадий Бабченко* (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Как отмечает ведомство на своем официальном сайте, Бабченко*, проживающий сейчас за пределами России, осуществлял сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Иностранным агентом также признано ООО "Хроникер"*, учрежденное Владимиром Рувинским*. В этом случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Бабченко* уехал из России на Украину в 2017 году из-за возможного уголовного преследования за противоречивые высказывания о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В мае 2018 года на Украине инсценировали его убийство. В январе 2023 года сообщалось, что МВД России объявило Аркадия Бабченко* в розыск.

*физические и юридические лица, признанные в России иностранными агентами

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