МИД России вызвал советника-посланника Канады

Москва возмущена высказываниями канадского постпреда в ООН о гибели Татарского

Министерство иностранных дел России в пятницу, 7 апреля, выразило решительный протест вызванному в ведомство исполняющему обязанности главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю.

Как рассказали в МИД, этот шаг был предпринят из-за заявлений постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя, который, по сути, поддержал теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Он погиб в результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля.

Российское министерство подчеркнуло, что позиция высокопоставленного канадского дипломата в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, — еще одно проявление нагнетаемой в Канаде русофобии

При этом оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера, говорится на официальном сайте МИД.

В марте внешнеполитическое ведомство уже вызывало Эбеля. Причиной стало заявление канадского министра иностранных дел Мелани Джоли о намерении Оттавы добиваться поставленной цели "смены режима" в России всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами".

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