ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии районов на юго-западе Москвы

10:03
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Сохранена заповедная часть Битцевского леса

Сергей Собянин рассказал в своём блоге о развитии Ясенево, Коньково, Тёплого Стана и Обручевского района на юго-западе Москвы. В этих районах проживает около 550 тысяч человек.
Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Мэр отметил, что районы отличаются хорошей экологией, в них хорошо развиты транспорт и социальная инфраструктура.

В число важнейших экологических проектов 2022 года вошла реабилитация популярного у москвичей Битцевского леса. Главная идея заключалась в том, чтобы сохранить заповедную часть и создать буферную зону на периферии. Центральная часть леса осталась неприкосновенной, а по границе зелёной территории сформировали защитный буфер, снимающий нагрузку с заповедных участков природной территории.

Большие работы проведены также в парке 30-летия Ясенево, сквере "Беляево - Богородское", усадьбе "Богородицкое". Приведены в порядок и обустроены общественные пространства в Тёплом Стане и Ясенево.

За последние 12 лет в районах построено восемь детских садов и шесть школ. Новые, современные здания оснащены всем необходимым для учёбы, творчества и досуга.

Собянин поделился и планами на будущее. Скоро должна завершиться реконструкция бывших кинотеатров, на их базе откроются районные общественные центры. Новым местом встреч, общения и досуга станут "Витязь" и "Аврора", пообещал мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
Транспортная развязка
Транспортная развязка
Новая поликлиника
Новая поликлиника
Благоустройство парка
Благоустройство парка
Станция метро "Тропарёво"
Станция метро "Тропарёво"
Футбольное поле
Футбольное поле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.