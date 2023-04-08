Собянин рассказал о развитии районов на юго-западе Москвы

Сохранена заповедная часть Битцевского леса

Сергей Собянин рассказал в своём блоге о развитии Ясенево, Коньково, Тёплого Стана и Обручевского района на юго-западе Москвы. В этих районах проживает около 550 тысяч человек.

Мэр отметил, что районы отличаются хорошей экологией, в них хорошо развиты транспорт и социальная инфраструктура.

В число важнейших экологических проектов 2022 года вошла реабилитация популярного у москвичей Битцевского леса. Главная идея заключалась в том, чтобы сохранить заповедную часть и создать буферную зону на периферии. Центральная часть леса осталась неприкосновенной, а по границе зелёной территории сформировали защитный буфер, снимающий нагрузку с заповедных участков природной территории.

Большие работы проведены также в парке 30-летия Ясенево, сквере "Беляево - Богородское", усадьбе "Богородицкое". Приведены в порядок и обустроены общественные пространства в Тёплом Стане и Ясенево.

За последние 12 лет в районах построено восемь детских садов и шесть школ. Новые, современные здания оснащены всем необходимым для учёбы, творчества и досуга.

Собянин поделился и планами на будущее. Скоро должна завершиться реконструкция бывших кинотеатров, на их базе откроются районные общественные центры. Новым местом встреч, общения и досуга станут "Витязь" и "Аврора", пообещал мэр.

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