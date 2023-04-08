Она никому не нужна

Дмитрий Медведев назвал Украину недоразумением и предрёк скорое исчезновение этой страны с карты мира.

"Новая Малороссия образца 1991 года - искусственно нарезанные территории, многие из которых исконно русские, случайно отторгнутые в XX веке. Здесь живут миллионы наших соотечественников, которые в течение многих лет подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима, - написал политик на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что "кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, - просто недоразумение, порождённое распадом Союза ССР".

И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия.

Медведев полагает, что Украина не нужна США, Африке и Латинской Америке, Азии и России. По его мнению, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна также самим её гражданам. "Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому её не будет", - сделал вывод зампред Совбеза России.

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