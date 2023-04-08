ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев предрёк исчезновение Украины с карты мира

10:16
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Она никому не нужна

Дмитрий Медведев назвал Украину недоразумением и предрёк скорое исчезновение этой страны с карты мира.
Медведев пообещал Божий суд команде Зеленского

"Новая Малороссия образца 1991 года - искусственно нарезанные территории, многие из которых исконно русские, случайно отторгнутые в XX веке. Здесь живут миллионы наших соотечественников, которые в течение многих лет подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима, - написал политик на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что "кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, - просто недоразумение, порождённое распадом Союза ССР".

И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия.

Медведев полагает, что Украина не нужна США, Африке и Латинской Америке, Азии и России. По его мнению, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна также самим её гражданам. "Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому её не будет", - сделал вывод зампред Совбеза России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.