Украина готовит новую провокацию с химоружием

Подробности сообщили в Минобороны России

Киевский режим готовит новую масштабную провокацию с применением химического оружия, сообщает Минобороны России. В Сумской области неонацисты оборудовали площадку для съёмок постановочных роликов.

На место планируют пригласить неких экспертов из западных стран, чтобы задокументировать якобы применение химического оружия российскими подразделениями, сообщает "ТВ Центр".

"На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряжёнными "отравляющими веществами", - сообщили в военном ведомстве.

Эта провокация позволит развернуть на Западе очередную кампанию по дискредитации России, в том числе попытаться инициировать заседание Совбеза ООН с соответствующими обвинениями российской стороны.

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