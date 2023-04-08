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Украина готовит новую провокацию с химоружием

10:32
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Подробности сообщили в Минобороны России

Киевский режим готовит новую масштабную провокацию с применением химического оружия, сообщает Минобороны России. В Сумской области неонацисты оборудовали площадку для съёмок постановочных роликов.
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На место планируют пригласить неких экспертов из западных стран, чтобы задокументировать якобы применение химического оружия российскими подразделениями, сообщает "ТВ Центр".

"На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряжёнными "отравляющими веществами", - сообщили в военном ведомстве.

Эта провокация позволит развернуть на Западе очередную кампанию по дискредитации России, в том числе попытаться инициировать заседание Совбеза ООН с соответствующими обвинениями российской стороны.

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