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Минобороны показало работу расчётов гаубиц "Гиацинт-Б" в зоне СВО

11:30
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Они поражают цели с расстояния 30 километров

Минобороны России опубликовало новые кадры применения буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", задействованных в специальной военной операции.

С их помощью наши бойцы уничтожают объекты националистов, в том числе укреплённые опорные пункты. Огонь ведётся с расстояния до 30 километров, сообщает "ТВ Центр".

Помощь в разведке вражеских позиций оказывают расчёты беспилотников, они же корректируют огонь и фиксируют уничтожение целей. А для борьбы с дронами радикалов российские военные используют электромагнитные ружья.

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