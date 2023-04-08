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Названы имена новых героев спецоперации

10:49
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Отличились ефрейтор Срабионов и сержант Раскалиев

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных, защищающих нашу страну от неонацистов.

Ефрейтор Роман Срабионов в ходе освобождения одного из населённых пунктов обнаружил, что отступающие боевики подожгли склады с боеприпасами. Роман и его сослуживцы погасили все очаги возгорания, а затем перевезли снаряды на безопасное расстояние от населённого пункта для их уничтожения.

Гвардии сержант Адельбек Раскалиев, действуя в составе группы десантников, удерживал стратегически важный объект, расположенный на острове. Несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы с позиций неонацистов, Адельбек грамотно организовал оборону и лично уничтожил судно с штурмовой группой радикалов, сообщает "ТВ Центр".

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