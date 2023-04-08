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Россияне не пострадали во время теракта со стрельбой в Тель-Авиве

11:14
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Об этом сообщили в нашем посольстве

Израильтянин арабского происхождения на автомобиле протаранил группу пешеходов в Тель-Авиве, а затем попытался открыть стрельбу. Полиция ликвидировала нападавшего.

Как сообщается, погиб один человек - турист из Италии, ещё семеро иностранных туристов, в том числе двухлетний ребёнок пострадали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать военных резервистов, сообщает "ТВ Центр".

Информация о гражданах России, которые могли пострадать в результате этого теракта , в наше посольство не поступала.

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