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Собянин рассказал о работе столичных отрядов спасателей на мотоциклах

11:00
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Они помогают пожарным и медикам

Московские спасатели на мотоциклах начали подготовку к летнему сезону. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. Перед каждым мотосезоном спасатели проходят дополнительную серию тренировок, где совершенствуют уже имеющиеся навыки.

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Мэр отметил, что в пожарно-спасательном гарнизоне столицы работают 11 расчётов на 22 мотоциклах. Это 160 специалистов, которые с мая по октябрь ежедневно патрулируют город.

Спасатели помогают ликвидировать последствия ДТП, оказывают первую помощь пострадавшим, ищут потерявшихся в лесу, помогают пожарным. Они также дежурят на МКАДе и других крупных транспортных артериях. 

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