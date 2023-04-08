В Артёмовске сложилась критическая для ВСУ ситуация

Город будет освобождён

Ситуация в Артёмовске для ВСУ сложилась критическая, наши штурмовые группы продвигаются и в районе Сватова. Бронемашины занимают позиции для стрельбы. Разведка передает координаты боевиков и через считанные минуты экипажи открывают огонь.

Залпами бронетехника поддерживает мотострелков, наступающих на участке от Сватово до Кременной. Каждый день штурмовые подразделения продвигаются на 300 – 400 метров. Накануне, российские войска освободили поселок Гряниковка, сообщает "ТВ Центр".

С воздуха операторы беспилотников обнаружили ещё одну линию укреплений ВСУ. В двух километрах от переднего края, за плотной стеной деревьев – замаскированный опорный пункт. Заметив дрон, боевики спрятались в блиндаже, но было поздно. Десантники накрыли его залпами пушек. На мониторе оператора видно, как кучно ложатся снаряды.

В центре Артёмовска - разбитая бронетехника ВСУ. Эта часть города уже полностью занята штурмовыми группами. И сегодня российские войска, с боями продвигаются к железнодорожному вокзалу. Артиллеристы уничтожают резервы, которые Киев пытается перебросить к Часову Яру. Он в 17 километрах от Артёмовска. Но собрать "ударный кулак" для контрнаступления на Артёмовск ВСУ пока так и не удалось.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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