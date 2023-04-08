Военным вручили высокие награды на передовой

Бойцы самоотверженно сражаются за мир в Донбассе

За мужество, самоотверженность и профессионализм, проявленные в ходе спецоперации государственные награды вручили служащим железнодорожных войск.

Церемония прошла около линии соприкосновения. Медалей "За отвагу", "Суворова", "За боевые отличия" удостоены бойцы, которые рискуя жизнью оперативно восстанавливали повреждённые националистами пути в зоне СВО.

На счету специалистов Центрального военного округа более 150-ти километров отремонтированного полотна, а также семь железнодорожных мостов, которые были возведены в кратчайшие сроки практически с нуля, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"