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Военным вручили высокие награды на передовой

12:52
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Бойцы самоотверженно сражаются за мир в Донбассе

За мужество, самоотверженность и профессионализм, проявленные в ходе спецоперации государственные награды вручили служащим железнодорожных войск.

Церемония прошла около линии соприкосновения. Медалей "За отвагу", "Суворова", "За боевые отличия" удостоены бойцы, которые рискуя жизнью оперативно восстанавливали повреждённые националистами пути в зоне СВО.

На счету специалистов Центрального военного округа более 150-ти километров отремонтированного полотна, а также семь железнодорожных мостов, которые были возведены в кратчайшие сроки практически с нуля, сообщает "ТВ Центр".

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