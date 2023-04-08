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Археологи в Крыму нашли фрагмент уникальной статуи

12:36
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Она относится к I веку

Фрагмент уникальной статуи начала нашей эры обнаружили крымские археологи во время раскопок. Это самая крупная скульптура, найденная в Херсонесе Таврическом почти за два века.
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Фрагмент стопы, как уверяют археологи – часть четырёхметровой мраморной статуи. Предположительно, она относится к I веку нашей эры и, скорее всего, была установлена в честь римского императора.

Под стенами Владимирского собора - культурный слой трёх тысячелетий. Территория изрезана водостоками XIX века. Рядом - фундаменты зданий греческой и римской эпох и тысячи осколков керамической посуды.

Раскопки ведутся в самом сердце Херсонеса.  Площадь Агора всегда была центром культурной, политической и религиозной жизни города. В античную эпоху здесь строили главные языческие храмы, а позже на их месте появились христианские святыни, сообщает "ТВ Центр".

Именно здесь проводились первые археологические работы на месте древнего городища. Основную часть выполнили ещё в середине XIX века перед строительством Владимирского собора. Два года назад сотрудники музея провели археологическую разведку и обнаружили нетронутый культурный слой, который теперь бережно раскрывают.

Работы ведутся в рамках подготовки к реставрации Свято-Владимирского собора. Находки археологов уже помогли скорректировать проект по укреплению фундамента и восстановлению системы водоотведения храма. Раскопки планируют завершить к лету.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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