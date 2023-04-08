Над Феодосией сбита украинская ракета

Жертв и разрушений нет

Над Феодосией в Крыму сбита украинская ракета. Об этом сообщил у себя в Тelegram-канале глава республики Сергей Аксёнов.

По информации советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, жертв и разрушений нет. Обломки ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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