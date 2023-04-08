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Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми освоить новые профессии

13:45
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Проект "Мама онлайн" работает уже три года

Сергей Собянин рассказал о том, как популярный в Москве проект "Мама онлайн" помогает женщинам с детьми реализовать себя в бизнесе. Он работает в столице уже три года.

На своей странице "ВКонтакте" мэр написал, что за это время более 43 тысяч мам прошли курсы и посетили мероприятия проекта. Его участницы дистанционно знакомятся с самыми разными профессиями: копирайтер, PR-менеджер, финансовый консультант, флорист, бухгалтер, риелтор.

Все занятия проводятся бесплатно, а женщинам помогают опытные наставники. После обучения и аттестации мамам выдают сертификаты.

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