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В Москве простились с военкором Владленом Татарским

14:42
  • суббота
  • 08 апреля 2023

В траурной церемонии приняли участие сотни человек

В Москве простились с военным корреспондентом, добровольцем, писателем Максимом Фоминым, который известен под псевдонимом Владлен Татарский.  Церемония проходила на Троекуровском кладбище.
Военкор Владлен Татарский награжден орденом Мужества посмертно

Почтить память журналиста пришли сотни человек - известные политики, сослуживцы, близкие и родственники. Жители столицы несут букеты цветов, делятся воспоминаниями и цитируют Татарского, сообщает "ТВ Центр".

В 2014 году он вступил в народное ополчение, защищал родной Донбасс. Был ранен. Нашёл себя в творчестве, писал книги. После эскалации конфликта, вернулся на фронт в качестве военкора.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещённой в России экстремистской организацией - так называемым “Фондом борьбы с коррупцией”. Возбуждено уголовное дело. Трепову задержали и заключили под стражу.

Соболезнования родным и близким Владлена Татарского выразили в Кремле. Владимир Путин наградил военкора Орденом Мужества посмертно.

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