На северо-востоке Москвы строят православный храм

В его основание заложили капсулу с памятной грамотой

В Ярославском районе на северо-востоке Москвы возводят храм иконы Божией Матери "Отрада и утешение". Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сегодня в основание здания заложили капсулу с памятной грамотой и установили мраморную табличку. Проект предусматривает строительство одноэтажного бесстолпного храма со звонницей и просторной галереей.

Рядом разместится двухэтажный причтовый дом с трапезной, учебными классами и библиотекой, а также служебными и техническими помещениями, сообщает "ТВ Центр".

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