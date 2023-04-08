В Москве прошли обучение волонтёры "Бессмертного полка"

Они будут сопровождать шествие 9 мая

В Москве прошли обучение лидеры волонтёрских отрядов, которые будут сопровождать шествие "Бессмертного полка". Они узнали о тонкостях работы на мероприятиях такого масштаба и о мерах безопасности, которые их сопровождают.

Теперь двумстам пятидесяти активистам предстоит набрать собственные команды, которые будут организовывать пресс-подходы, при необходимости оказывать медпомощь и вести фотосъёмку.

С волонтёрами также встретились ветеран Великой Отечественной войны, лётчик Евсей Яковлевич Рудинский и герой спецоперации, полковник Рустам Сайфуллин, сообщает "ТВ Центр".

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