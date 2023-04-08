Извержение вулкана на Камчатке угрожает безопасности полётов

Росавиация рекомендует авиакомпаниям изменить маршруты

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой десять километров. В связи с этим Росавиация рекомендовала облетать район, где произошло извержение.

Выбросу пепла присвоен максимальный уровень опасности. Лётному составу предписано учитывать особенности этого природного явления при выборе маршрутов.

Над Камчаткой проходят маршруты самолётов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в США и Канаду. Россия обеспечила безопасность полётов 12 иностранных авиакомпаний, среди которых Air India, Cathay Pacific, China Southern.

Вулкан Безымянный находится рядом с Ключевской сопкой, примерно в 40 километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 2882 метра. Самое масштабное извержение вулкана произошло в 1955 году.

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