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Из российских магазинов пропала настольная игра "Монополия"

17:47
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Её производитель ушёл из России

Из российских магазинов исчезает популярная настольная игра "Монополия". РБК сообщает, что торговые сети и интернет-площадки столкнулись с дефицитом этого товара.

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Всё дело в том, что после начала спецоперации из России ушла американская компания Hasbro. Сейчас сети распродают запасы 2022 года. Поставщики говорят, что параллельный импорт не сработает, так как игру нужно переводить на русский язык.

Классической "Монополии" уже нет в розничных точках сети "Мосигра" и в магазинах Hobby Games. В "Детском мире", на Ozon и Wildberries игра пока есть.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса крупнейшие производители, голливудские студии и западные онлайн-платформы ушли с российского рынка. Контракты на выпуск книг с российскими издательствами перестали заключать некоторые писатели. В их числе - Стивен Кинг и Джоан Роулинг.

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