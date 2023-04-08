В зоне спецоперации за сутки сбиты 7 украинских беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны

Силами ПВО России в зоне спецоперации уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Также перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На донецком направлении российские войска уничтожили до 370-ти украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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