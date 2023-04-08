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Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры районов юга Москвы

16:30
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Строятся три новых поликлиники

На юге Москвы активно развивается социальная инфраструктура. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что для комфортной жизни в новых жилых кварталах и уже сложившихся районах нужны школы, детские сады и поликлиники.

В Москворечье-Сабурово уже достроена школа на 900 учеников, в Даниловском районе скоро откроется детский сад на 270 мест. Частный детский сад на 200 мест строится в Нагатино-Садовниках.

Также в этом году будут достроены три поликлиники. Одна из них расположится на территории бывшего ЗИЛа.  

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