Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры районов юга Москвы

Строятся три новых поликлиники

На юге Москвы активно развивается социальная инфраструктура. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что для комфортной жизни в новых жилых кварталах и уже сложившихся районах нужны школы, детские сады и поликлиники.

В Москворечье-Сабурово уже достроена школа на 900 учеников, в Даниловском районе скоро откроется детский сад на 270 мест. Частный детский сад на 200 мест строится в Нагатино-Садовниках.

Также в этом году будут достроены три поликлиники. Одна из них расположится на территории бывшего ЗИЛа.

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