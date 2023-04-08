В Кремле ответили Макрону на его заявление о ядерном оружии

Слова президента Франции прокомментировал Дмитрий Песков

В Кремле назвали слова президента Франции о ядерном оружии критикой США. Так прокомментировал недавнее заявление Эммануэля Макрона пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно", - с иронией отметил представитель Кремля.

Фрагмент интервью с Песковым разместил у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На этой неделе Макрон, находясь с визитом в Китае, заявил, что Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей. По всей видимости Макрон так прокомментировал недавнее решение России разместить своё тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Объявляя об этом президент Владимир Путин сказал, что это давно делают США на территории своих союзников.

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