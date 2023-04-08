Стало известно о состоянии больного лейкемией Берлускони

С заявлением выступил его лечащий врач

Сильвио Берлускони хорошо реагирует на прописанный ему курс лечения. Об этом заявил его лечащий врач Альберто Дзангрилло.

При этом врач напомнил, что заболевания у Берлускони - серьёзные. "Но я спокоен, прежде всего, потому что мы делаем всё, что в наших силах", - сказал он.

На этой неделе экс-премьера Италии госпитализировали из-за лейкемии и лёгочной инфекции. Сейчас Берлускони находится в отделении интенсивной терапии миланской больницы "Сан-Раффаэле". Там ему начали проводить курс химиотерапии, сообщает "Интерфакс".

Сильвио Берлускони 86 лет. Он – миллиардер, один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, собственник банков и средств массовой информации. В разные годы возглавлял итальянское правительство, был министром экономического развития, здравоохранения, экономики, занимал высокое положение в парламенте.

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