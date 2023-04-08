ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о состоянии больного лейкемией Берлускони

19:22
  • суббота
  • 08 апреля 2023

С заявлением выступил его лечащий врач

Сильвио Берлускони хорошо реагирует на прописанный ему курс лечения. Об этом заявил его лечащий врач Альберто Дзангрилло.

У Берлускони выявили серьезное заболевание
Берлускони вновь попал в реанимацию

При этом врач напомнил, что заболевания у Берлускони - серьёзные. "Но я спокоен, прежде всего, потому что мы делаем всё, что в наших силах", - сказал он.

На этой неделе экс-премьера Италии госпитализировали из-за лейкемии и лёгочной инфекции. Сейчас Берлускони находится в отделении интенсивной терапии миланской больницы "Сан-Раффаэле". Там ему начали проводить курс химиотерапии, сообщает "Интерфакс".

Сильвио Берлускони 86 лет. Он – миллиардер, один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, собственник банков и средств массовой информации. В разные годы возглавлял итальянское правительство, был министром экономического развития, здравоохранения, экономики, занимал высокое положение в парламенте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.