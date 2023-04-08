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ВСУ выпустили 12 снарядов по белгородскому селу

18:37
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Никто не пострадал

Украинские военные обстреляли село Архангельское в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

Жителей белгородского села вывезли на броневиках из-под обстрела ВСУ
Человек погиб при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ

По его информации, среди мирных жителей пострадавших нет, но разрушен коровник и погибло 10 голов крупного рогатого скота.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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