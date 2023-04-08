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Дачников предупредили о новых штрафах

19:45
  • суббота
  • 08 апреля 2023

Правила лучше не нарушать

За мойку машины на дачном участке теперь придётся заплатить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Об этом пишут "Известия" в преддверии дачного сезона в России.  

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Столько же могут отдать автовладельцы, решившие заняться ремонтом своей машины на даче. Если выявится загрязнение почвы, наказание возрастёт до 10 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.

Ещё одна неприятность ожидает автолюбителей, решивших отдохнуть у реки. Длина водоохранной зоны зависит от протяженности водоёма. От небольших рек до 10 километров нужно держаться на расстоянии 50 метров, к водоемам длиной до 50 километров запрещено подъезжать ближе чем на 100 метров.

Штраф за нарушение водоохранных правил составит до пяти тысяч рублей для физлиц и до 400 тысяч для организаций.

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