В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Они обеспечивают надёжный щит в зоне СВО

Сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие войск ПВО. В зоне специальной военной операции они обеспечивают надёжный щит от ударов националистов, ежедневно отражая десятки атак с воздуха.

Оперативно реагировать на угрозы помогают, в том числе новейшие радиолокационные комплексы "Ниобий". Минобороны опубликовало кадры их работы.

Расчёты этих станций круглосуточно сканируют небо в радиусе 500 километров и одновременно ведут десятки объектов, определяя их тип и государственную принадлежность. В случае обнаружения угрозы данные оперативно передают подразделениям ПВО.

От систем "Ниобий" противник не может скрыть ни авиацию, ни ракеты, ни сложные для обнаружения беспилотники из композитных материалов, сообщает "ТВ Центр".

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