В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Они обеспечивают надёжный щит в зоне СВО
Сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие войск ПВО. В зоне специальной военной операции они обеспечивают надёжный щит от ударов националистов, ежедневно отражая десятки атак с воздуха.
Оперативно реагировать на угрозы помогают, в том числе новейшие радиолокационные комплексы "Ниобий". Минобороны опубликовало кадры их работы.
Расчёты этих станций круглосуточно сканируют небо в радиусе 500 километров и одновременно ведут десятки объектов, определяя их тип и государственную принадлежность. В случае обнаружения угрозы данные оперативно передают подразделениям ПВО.
От систем "Ниобий" противник не может скрыть ни авиацию, ни ракеты, ни сложные для обнаружения беспилотники из композитных материалов, сообщает "ТВ Центр".