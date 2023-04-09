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В России отмечают День войск противовоздушной обороны

10:01
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Они обеспечивают надёжный щит в зоне СВО

Сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие войск ПВО. В зоне специальной военной операции они обеспечивают надёжный щит от ударов националистов, ежедневно отражая десятки атак с воздуха.

В зоне спецоперации за сутки сбиты 7 украинских беспилотников
Над Феодосией сбита украинская ракета

Оперативно реагировать на угрозы помогают, в том числе новейшие радиолокационные комплексы "Ниобий". Минобороны опубликовало кадры их работы.

Расчёты этих станций круглосуточно сканируют небо в радиусе 500 километров и одновременно ведут десятки объектов, определяя их тип и государственную принадлежность. В случае обнаружения угрозы данные оперативно передают подразделениям ПВО.

От систем "Ниобий" противник не может скрыть ни авиацию, ни ракеты, ни сложные для обнаружения беспилотники из композитных материалов, сообщает "ТВ Центр".

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