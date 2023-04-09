В Минобороны представили новых героев спецоперации

Отличились рядовой Ильясов и младший сержант Муханов

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших бойцов, защищающих Донбасс. Рядовой Шамиль Ильясов обнаружил беспилотник, на котором украинские националисты закрепили взрывчатку и планировали сбросить её на позиции наших военных. Шамиль прицельными выстрелами из автомата сбил квадрокоптер, и спас не только свою жизнь, но и жизни сослуживцев.

Младший сержант Дмитрий Муханов, действуя в составе артиллерийского расчёта, отбил атаку неонацистов и уничтожил боевую машину ВСУ вместе с находившимися в ней радикалами. Благодаря профессионализму Дмитрия и его товарищей, наши войска смогли развить стремительное продвижение, сообщает "ТВ Центр".

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