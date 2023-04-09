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В Марселе обрушился жилой дом

11:29
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

На месте ЧП работают спасатели

В Марселе обрушился четырёхэтажный жилой дом. По данным французских СМИ, есть пострадавшие. По словам очевидцев, сначала раздался громкий шум, затем здание загорелось. Сейчас на месте происшествия идет поисково-спасательная операция.

Поиски пострадавших, которые могут находится под завалами, осложняет то, что с пожаром пока не удалось справиться окончательно. Жителей соседних домов эвакуировали, сообщает "ТВ Центр".

В качестве основной причины обрушения дома рассматривают взрыв бытового газа. Незадолго до происшествия прохожие сообщали о распространении запаха сероводорода.

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Обрушение жилого дома в Марселе
Обрушение жилого дома в Марселе
Обрушение жилого дома в Марселе
Обрушение жилого дома в Марселе
В Марселе обрушился жилой дом
В Марселе обрушился жилой дом
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