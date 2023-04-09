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Жители Германии требуют остановить поставки оружия на Украину

10:31
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

По всей стране проходят уличные акции

Коллективный Запад продолжает накачивать Украину оружием и твердить о необходимости контрнаступления ВСУ. А рядовые американцы и европейцы, мнением которых политики совершенно не интересуются, всё громче выражают свое несогласие с властями.
"Желтые жилеты" выступили против поставок оружия на Украину

Граждане Германии накануне вышли на масштабные митинги. Как минимум в 70 городах страны в эти выходные проходят шествия за мир. Они называются "Пасхальные марши". Тысячи людей призывают остановить боевые действия на Украине и перестать снабжать Киев оружием, сообщает "ТВ Центр".

На митингах призывают учитывать российские интересы, отменить санкции, а решение вооружённого конфликта предоставить дипломатам. В Берлине к мирному шествию приблизилась группа украинских беженцев. США и НАТО эти люди призывают убраться с Украины. Ведь именно Вашингтон поддержал радикальный национализм в Киеве.

Прямо сейчас украинские националисты захватывают православные церкви. В Свято-Михайловском соборе в Хмельницкой области раскольники ПЦУ уже провели свою службу под кричалки активистов.

О символичном провале Украины на поле боя написала британская "Таймс". В октябре прошлого года спецназ ВСУ пытался захватить Запорожскую атомную станцию. Чтобы пересечь Днепр боевики использовали более 30 катеров. Численность группировки ВСУ составляла порядка 600 человек. Украина тогда отрицала вообще существование операции по захвату ЗАЭС. А теперь ложь Киева разоблачают западные СМИ.

Вместе с этим западные СМИ сообщают о серии утечек из Пентагона. Документы раскрывают американскую оценку украинских военных, что те находятся в тяжёлом положении. При этом Вашингтон обеспечивает Киев разведданными и в то же время тайно следит за высшими украинскими должностными лицами. Кроме того, в открытый доступ попали секреты национальной безопасности США, связанные с Китаем. Пекин тем временем начал военные учения недалеко от Тайваня, назвав их "строгим предупреждением внешним силам".

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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