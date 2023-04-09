Израиль нанёс удары по территории Сирии

Взрывы слышны в окрестностях Дамаска

Израильская армия нанесла удары по территории Сирии. Как сообщает агентство САНА, взрывы слышны в окрестностях Дамаска. Отмечается, что удар наносится в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Ранее армия Израиля сообщила, что с территории Сирии в направлении Голанских высот было выпущено три ракеты.

Тем временем в самом Тель-Авиве прошла крупнейшая акция противников судебной реформы. Митинг начался с минуты молчания в память о жертвах террора, сообщает "ТВ Центр".

Кроме критики премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его кабинета за пресловутую пенсионную реформу, люди обвинили правительство в неспособности обеспечить гражданам Израиля мирную жизнь. Массовые акции в стране не прекращаются уже 14 недель.

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