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В Москве стартует приём заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников

11:16
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Заявки можно подать до 15 июня

С 14 апреля в Москве стартует приём заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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По словам мэра, столичные компании и индивидуальные предприниматели могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году.

Город возместит до 95% от потраченной суммы, но не более 120 тысяч рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию. Собянин отметил, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям: информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг.

Кроме того, субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

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