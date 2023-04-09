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Собянин: В Щербинке началось строительство дороги с выездом на Варшавское шоссе

10:46
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Строители расширят несколько улиц

Началось строительство ещё одной автодороги в Новой Москве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Масштабное строительство идёт в Щербинке. Участок от улицы Южная до Залинейного переулка в поселении Рязановское будет четырëхполосным. Выезжать на Варшавку и добираться до платформы "Остафьево" МЦД-2 будет удобнее.

Также будут расширены Южная улица и Залинейный переулок. Его продлят до Варшавского шоссе. Около станции "Остафьево" появится разворотное кольцо для городского транспорта.

Помимо этого, проект включает строительство пешеходного тротуара с велосипедной дорожкой и установку уличного освещения.

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