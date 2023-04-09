В Артёмовске освобождён ещё один ключевой объект

Продвижение российских войск продолжается

В Артёмовске российские штурмовые группы полностью освободили от неонацистов стадион “Авангард” и прилегающие улицы. Бои за этот участок шли несколько дней.

Наши войска наступают сразу с трёх направлений. У крупнейшего опорного пункта ВСУ в районе железнодорожного вокзала можно увидеть разбитую украинскую технику, в том числе западные образцы. У большинства танков и БМП отсечена башня, что указывает на детонацию боекомплекта внутри машин.

Заменить уничтоженную технику неонацистам нечем, так как российская артиллерия полностью контролирует дорогу на Часов Яр, которую Киев использовал для переброски резервов, сообщает "ТВ Центр".

Тяжёлая ситуация для ВСУ складывается в Авдеевке и Марьинке. Активно работает наша авиация под прикрытием систем ПВО. На Купянском направлении российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы неонацистов. Сорвана попытка ротации войск противника.

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