Вашингтон выходит из доверия

Утечка секретных документов Пентагона нанесла серьёзный ущерб отношениям США с их союзниками. Как сообщило издание The New York Times, у многих возникли сомнения в способности Вашингтона хранить секреты. Кроме того, Соединённые Штаты активно вмешиваются в дела так называемых партнёров.

На этот раз в словесную атаку против нашей страны отправили эстонские власти. Эстонцы, похоже, решили побороться со стереотипом о своей медленной реакции. Власти прибалтийской республики поторопились выразить готовность передать киевскому режиму F-16. И не беда, что у Таллина таких истребителей нет. Живущая на дотации из Брюсселя страна заявила, что может их купить.

Американцы усиливают эскалацию конфликта чужими руками. Сначала подтолкнули немцев к отправке танков Leopard, а свои Abrams - придерживают.

Экс-подполковник армии США Дэниэл Дэвис уверен: сколько бы вооружений ни подбрасывалось в топку этого конфликта, его финал предрешён. Американский эксперт напоминает: можно выиграть битву, но проиграть войну. Попытка прорыва ВСУ к Азовскому морю приведёт к потере боеспособности всей украинской армии и её краху.

Неспособность американцев держать язык за зубами начинает беспокоить союзников. Евробюрократы с пеной у рта доказывают своим гражданам, что стоит ещё немного затянуть пояса, отдать Киеву последнюю рубашку и тогда Украина одержит победу.

Но очередная утечка разведывательной информации из Пентагона сводит на нет все пропагандистские усилия. Новая порция секретных данных появилась в публичном доступе на этой неделе. Из просочившихся в прессу документов разведки США следует: американцы передавали Киеву все добытые сведения о военных планах Москвы, а положение ВСУ вовсе не такое радужное, каким рисуется западному обывателю. Но главное: шпионили не только за врагами, но и за теми, кого называют друзьями, сообщает "ТВ Центр".

По данным газеты The Washington Post, в Пентагоне сейчас царит паника. В ответ на утечку документов руководство ведомства ограничило поток передаваемых разведданных. А вот украинский посол в Великобритании и не скрывает планов Киева - воевать до последнего украинца. Все, как наказывал Борис Джонсон.

Граждане Америки страдать непонятно за чьи интересы не готовы. Об этом разъяренные избиратели заявили на встрече с конгрессвумен Нэнси Пелоси.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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