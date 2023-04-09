Израиль захлестнула новая волна протестов

Они не прекращаются вот уже 14 недель

Новая волна протестов в Израиле. Десятки тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и других городов с антиправительственными лозунгами.

Обострение палестино-израильского конфликта не помешало проведению акции, но серьёзно повлияло на её формат. Манифестация началась с минуты молчания в память о жертвах недавних терактов.

Оппозиция требует отозвать резонансный законопроект судебной реформы, который ограничивает полномочия Верховного суда и наделяет правительство правом контролировать отбор судей.

Протестные акции не прекращаются уже несколько месяцев. На этом фоне премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже приостановил утверждение документа. Но оппозиция требует окончательно прекратить его рассмотрение, сообщает "ТВ Центр".

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