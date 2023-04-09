ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Паводки, метели и морозы: сюрпризы погоды в российских регионах

13:23
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Спасатели МЧС приходят на помощь

Во многих российских регионах начался сезон паводков. Подтоплены десятки жилых домов и сотни приусадебных участков, вода буквально смыла несколько дорог. Сотрудники МЧС круглосуточно мониторят обстановку, чтобы не допустить образования заторов на реках подрывают лёд. Спасатели доставляют людям продукты.
Регионы России переживают пик паводка

А в Якутию вернулась зима. Метель, сугробы и сильный ветер и до минус 40 градусов. Спасаясь от снега и метели, во дворы забегают дикие животные. Заметало так, что видимость не превышала и одного метра. Циклон, раскинувшийся над Восточной Сибирью, принёс на юго-восток Якутии сильные осадки.

Табун лошадей оказался в сугробах с человеческий рост. Чтобы провести животных к стойбищу, пастухи прокладывали дорогу подручными средствами.  И непогода торопила - порывистый ветер до 20 метров в секунду и понижение температуры, сообщает "ТВ Центр".

На побережье Арктики и Нижней Лене ночью было до 34 градусов. Рыбаки, которых пурга застала на льду, пытались укрыться в палатках. Метели метут и на Курильских островах.

А в Приморье уже распутица. В Ольгинском районе без дороги остался посёлок Фурманова. Мост затоплен, местные жители отрезаны от цивилизации. Продукты предают по верёвкам и на байдарках. Чтобы не допустить затопления населённых пунктов, сотрудники МЧС России в непрерывном режиме мониторят обстановку, подрывают лёд.

Ока затопила всю территорию Рязанского лесопарка. Горожане привозят надувные лодки и байдарки, чтобы сделать забавные фото. Но владельцам приусадебных участков не до смеха: водой отрезаны шесть населённых пунктов, спасателями организованы лодочные переправы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Паводоки
Паводоки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.