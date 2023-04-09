Паводки, метели и морозы: сюрпризы погоды в российских регионах

Спасатели МЧС приходят на помощь

Во многих российских регионах начался сезон паводков. Подтоплены десятки жилых домов и сотни приусадебных участков, вода буквально смыла несколько дорог. Сотрудники МЧС круглосуточно мониторят обстановку, чтобы не допустить образования заторов на реках подрывают лёд. Спасатели доставляют людям продукты.

А в Якутию вернулась зима. Метель, сугробы и сильный ветер и до минус 40 градусов. Спасаясь от снега и метели, во дворы забегают дикие животные. Заметало так, что видимость не превышала и одного метра. Циклон, раскинувшийся над Восточной Сибирью, принёс на юго-восток Якутии сильные осадки.

Табун лошадей оказался в сугробах с человеческий рост. Чтобы провести животных к стойбищу, пастухи прокладывали дорогу подручными средствами. И непогода торопила - порывистый ветер до 20 метров в секунду и понижение температуры, сообщает "ТВ Центр".

На побережье Арктики и Нижней Лене ночью было до 34 градусов. Рыбаки, которых пурга застала на льду, пытались укрыться в палатках. Метели метут и на Курильских островах.

А в Приморье уже распутица. В Ольгинском районе без дороги остался посёлок Фурманова. Мост затоплен, местные жители отрезаны от цивилизации. Продукты предают по верёвкам и на байдарках. Чтобы не допустить затопления населённых пунктов, сотрудники МЧС России в непрерывном режиме мониторят обстановку, подрывают лёд.

Ока затопила всю территорию Рязанского лесопарка. Горожане привозят надувные лодки и байдарки, чтобы сделать забавные фото. Но владельцам приусадебных участков не до смеха: водой отрезаны шесть населённых пунктов, спасателями организованы лодочные переправы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"