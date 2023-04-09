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Московская "Академия джаза" приглашает на День открытых дверей

12:47
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Он проходит 9 апреля

Мастер-классы и встречи с известными музыкантами, индивидуальные консультации и большой концерт. В московской "Академии джаза" - День открытых дверей, сообщает "ТВ Центр".
Российскому джазу исполнилось 100 лет

Гостям подробно расскажут об учебных программах. Как отмечают преподаватели, студентов академии ждёт полное погружение в атмосферу творчества.

Подход к обучению сочетает приёмы и традиции джазового и академического искусства. А выпускники учебного заведения являются постоянными участниками всероссийских и международных фестивалей и регулярно занимают призовые места на престижных конкурсах.

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