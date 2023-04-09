ВСУ обстреляли два села под Белгородом

Пострадавших нет

Украинские войска обстреляли два села в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Тишанка Волоконовского района повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. А в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа частично разрушены два дома и хозяйственные постройки. Пострадавших среди жителей нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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