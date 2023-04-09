Как Вешняки стали привлекательным районом Москвы

Здесь появилось много интересного

Единственный в Москве район, на карте имеющий форму практически правильного треугольника. Один из самых экологически благоприятных: зелёные зоны занимают почти половину площади. Здесь есть французский парк, полукруглые здания и дома-волны, построенные, чтобы защитить жителей от ветра. Всё это - о районе Вешняки.

Появляются в нём и новые достопримечательности, привлекающие внимание не столько заезжих краеведов, сколько местных жителей. Потому что именно им теперь комфортнее - учить детей, лечиться, заниматься спортом и добираться в другие районы столицы. С подробностями - Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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