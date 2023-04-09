В парке "Сокольники" отвергли идею запрета выгула собак

Такое предложение прозвучало от местных жителей

Одна из самых обсуждаемых тем недели - инициатива администрации парка "Сокольники" запретить выгул в нём собак. Об этом попросили местные жители, которым надоело лавировать между кучками, оставленными чьими-то питомцами. В итоге всё-таки решили никому ничего не запрещать, но проблема никуда не делась.

По весне со схожими трудностями сталкиваются не только зелёные зоны, но многие дворы и даже улицы. И вроде бы есть правила, обязывающие владельцев собак убирать за животными, есть даже штраф за нарушение. Но воз и ныне там. Татьяна Сидорова изучила мировой опыт и попыталась понять, как сделать город чище (смотрите видео).

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