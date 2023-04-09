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Собянин: Показатель выявления онкологии на ранней стадии в Москве достиг 65%

14:03
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

В столице действует новый стандарт оказания онкологической помощи

В 2022 году показатель выявления рака на ранней стадии в Москве составил 65%. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

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Мэр рассказал о новом сервисе "Посты записи", благодаря которому врачи центров амбулаторной онкопомощи сэкономили почти семь тысяч часов и смогли посвятить это время диагностике и лечению.

Ещё не так давно врачи тратили в среднем три с половиной минуты, чтобы записать пациента на приём и исследования. Теперь это делают администраторы постов записи.

Технология простая: пациент обращается на такой пост, и администратор помогает подобрать свободные окна к специалистам и на исследования. Посты работают во всех центрах амбулаторной онкопомощи с января этого года.

Собянин отметил, что онкология стала первой сферой московского здравоохранения, где внедряется ценностно-ориентированный подход. Пациенту должно быть комфортно, в этом помогают цифровые технологии – они ускоряют весь процесс лечения, начиная с записи.

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