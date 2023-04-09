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В Гамбурге объявлена эвакуация из-за токсичного дыма

14:53
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Загорелись склады с опасными материалами

Власти немецкого Гамбурга призвали жителей закрыть окна и выключить кондиционеры. В городе объявлена частичная эвакуация из-за появления токсичного дыма в результате пожара на промышленных складах, сообщают европейские СМИ.
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Пожар на складах начался ранним утром 9 апреля в районе города Ротенбургсорт на стоянке для грузовиков. Вскоре огонь перекинулся на расположенные поблизости склады.

К полудню облако токсичного дыма накрыло уже центр Гамбурга и распространилось в различных районах города.

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Пожар в Гамбурге
Пожар в Гамбурге
Пожар в Гамбурге
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