Актрису Елену Шульман насмерть сбил троллейбус

Ей было 53 года

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП в Санкт-Петербурге. Её задавил троллейбус, пишут "Известия".

Сообщается, что ДТП произошло на остановке общественного транспорта на Загородном проезде. Актрису доставили в больницу с тяжёлыми травмами, но врачи не могли спасти её.

Елена Шульман дублировала иностранные фильмы и сериалы. Её голосом на русском языке говорили, в частности, Моника Беллуччи и Джулия Робертс. 10 апреля Шульман должно было исполниться 54 года.

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