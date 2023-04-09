ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль ответил на истерику Запада по поводу размещения ТЯО в Белоруссии

14:32
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

С заявлением выступил Дмитрий Песков

Кремль обвинил коллективный Запад в несдержанной реакции на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Оценку звучащим в мире заявлениям дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
В Кремле ответили Макрону на его заявление о ядерном оружии

"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков иронично назвал слова президента Франции о ядерном оружии критикой США. На этой неделе Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Китае, заявил, что Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей.

В марте 2023 года президент Владимир Путин заявил о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Объявляя об этом глава государства сказал, что это давно делают США на территории своих союзников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.