Кремль ответил на истерику Запада по поводу размещения ТЯО в Белоруссии

С заявлением выступил Дмитрий Песков

Кремль обвинил коллективный Запад в несдержанной реакции на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Оценку звучащим в мире заявлениям дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков иронично назвал слова президента Франции о ядерном оружии критикой США. На этой неделе Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Китае, заявил, что Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей.

В марте 2023 года президент Владимир Путин заявил о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Объявляя об этом глава государства сказал, что это давно делают США на территории своих союзников.

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