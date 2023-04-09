22 апреля в Москве стартует пятый сезон проекта "Новые адреса счастья"

Откроются новые площадки

22 апреля в Москве откроется пятый сезон проекта "Новые адреса счастья". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Уже традиционно сезон свадеб начинается перед праздником Красная горка. На выбор молодожёнов – более 30 необычных площадок для регистрации отношений.

В их числе - небоскрёбы "Москва-Сити", исторические усадьбы, павильоны "Космос" и "Москвариум" на ВДНХ, станция метро "Маяковская". Одна из новых площадок - Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно".

Как сообщил мэр, одно из самых ярких событий пройдёт на Москве-реке. 22 апреля с набережной Тараса Шевченко отправятся сразу пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 пар.

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