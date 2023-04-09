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В "Современнике" прокомментировали увольнение Лии Ахеджаковой

17:34
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Актриса ушла из театра

Лия Ахеджакова уволилась из "Современника" по собственному желанию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе московского театра.

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Около месяца назад Ахеджакова утверждала, что ролей в "Современнике" у неё не осталось после того, как спектакль "Игра в джин" был исключён из репертуара.

Лии Ахеджаковой 84 года. Он служила в труппе московского театра "Современник" с 1977 года. Помимо театральных ролей Ахеджакова активно снималась в кино.

Широкому зрителю известны её роли в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Московские каникулы", "Старые клячи", "Небеса обетованные", "Мамы" и других.

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