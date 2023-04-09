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Патриарх Кирилл совершил литургию по случаю Вербного воскресенья

18:46
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Служба прошла в Храме Христа Спасителя

Православные отметили вербное воскресенье.  Этот день посвящён торжественному входу Христа в древний Иерусалим, когда люди, наконец, признали в нём Мессию и восторженно встретили у ворот города, расстилая на земле ветви пальм и свою одежду.

До сих пор в Восточной Европе верующие в руках несут высушенные цветы, в южных странах - пальмовые листья. В России же олицетворением весны и чистоты стала верба. Освященную в церквях на всенощном бдении, её ставят в домах на счастье и удачу, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня в честь входа Господня в Иерусалим - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Храме Христа Спасителя. По народному календарю, солнце или дождь в этот день определяет погоду на грядущий год.

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