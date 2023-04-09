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Москвичам рассказали о погоде на Пасху

19:19
  • воскресенье
  • 09 апреля 2023

Будет тепло и солнечно

На Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля, в Москве будет солнечная, сухая и умеренно теплая погода. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

Перед выходными в столичном регионе немного похолодает из-за вторжения арктического антициклона. Но в воскресенье в столице будет тепло: температура вернётся в климатическое русло апреля. Воздух прогреется до плюс 13-18 градусов.

В целом первая декада апреля станет на три с половиной градуса теплее нормы.

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