Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Будет тепло и солнечно

На Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля, в Москве будет солнечная, сухая и умеренно теплая погода. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

Перед выходными в столичном регионе немного похолодает из-за вторжения арктического антициклона. Но в воскресенье в столице будет тепло: температура вернётся в климатическое русло апреля. Воздух прогреется до плюс 13-18 градусов.

В целом первая декада апреля станет на три с половиной градуса теплее нормы.

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